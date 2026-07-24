A Granado, marca brasileira de referência no universo da cosmética e da perfumaria, apresenta Spritz, uma nova fragrância inspirada na sensação refrescante e vibrante dos momentos partilhados ao sol.

A nova criação vem enriquecer o universo olfativo da Granado com uma proposta cítrica, moderna e envolvente, marcada pela energia vibrante dos frutos e pela elegância amadeirada que caracteriza a assinatura da marca.

As Eaux de Toilette da Granado tornaram-se verdadeiros ícones do portefólio de fragrâncias da marca. Aromas como Bossa e Carioca refletem um estilo de vida brasileiro leve e sofisticado, conquistando um público fiel graças à sua identidade olfativa distinta. Agora, Spritz apresenta uma nova interpretação deste universo, traduzindo a frescura na sua forma mais vibrante, através de uma composição luminosa, energética e contemporânea.



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Desde as primeiras notas, Spritz revela uma explosão cítrica intensa e moderna. A combinação de laranja-sanguínea e laranja amarga cria um contraste sumarento, luminoso e ligeiramente amargo, enquanto o gengibre acrescenta uma faceta quente, especiada e efervescente que desperta os sentidos e conduz a um coração floral envolvente.

No coração da fragrância, a flor de laranjeira, o ylang-ylang e a orquídea-vermelha conferem luminosidade e sofisticação. Na base, as notas de madeira de cedro, almíscar e âmbar criam uma assinatura confortável, elegante e subtilmente quente, prolongando a frescura cítrica sobre a pele e dando origem a uma criação sofisticada e memorável.

Criada pelo perfumista Guillaume Flavigny, da Givaudan, responsável por fragrâncias para diversas marcas internacionais, Spritz traduz-se numa assinatura olfativa rica em contrastes, personalidade e emoção. Reconhecido pela capacidade de transformar memórias e paisagens em fragrâncias sofisticadas, o perfumista desenvolveu para a Granado uma criação que equilibra frescura, elegância e modernidade.

"As nossas fragrâncias são um dos principais pilares da perfumaria Granado, traduzindo diferentes facetas do estilo de vida brasileiro com sofisticação e personalidade. Spritz chega para complementar este portefólio com uma fragrância vibrante, fresca e contemporânea, inspirada em momentos luminosos e ensolarados que despertam prazer e bem-estar", afirma Sissi Freeman, Diretora de Marketing da Granado.

A identidade visual de Spritz inspira-se na arte histórica de Balsoderma, recuperando elementos gráficos que fazem parte do património visual da Granado. A embalagem apresenta molduras geométricas, cores intensas e referências ao movimento Art Déco, reinterpretadas numa perspetiva contemporânea.

Além da Eau de Toilette de 75 ml, Spritz dá origem a uma coleção completa de produtos para o corpo, para a casa e para o cuidado masculino, ampliando o ritual da fragrância.

A coleção Spritz estará disponível nas lojas Granado e na loja online da marca.