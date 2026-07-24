O sabor único da Loacker dá as boas-vindas ao Verão: descubra o novo sabor a morango

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A Loacker, empresa do Tirol do Sul e líder mundial no mercado de bolachas wafer, sinónimo de excelência em especialidades de chocolate, anuncia o lançamento da sua mais recente inovação: o sabor a morango.



Loacker Quadratini de morango, a pura bondade sem aromatizantes 1

Um sabor fresco e delicado que celebra a estação com a combinação perfeita entre a icónica bolacha e o sabor único do creme de morango, concebido para proporcionar um momento de prazer consciente em qualquer ocasião. Fiel à promessa de um sabor único, o novo sabor prescinde de aromas, corantes ou conservantes adicionados (como de resto, toda a gama), deixando espaço apenas para a qualidade dos ingredientes naturais cuidadosamente selecionados.

Com a chegada do Verão, o novo sabor a morango será apreciado por todos graças ao seu sabor fresco e frutado. O seu segredo reside na receita: um equilíbrio cuidadosamente estudado entre camadas de bolacha estaladiça e um creme suave feito com morangos especialmente selecionados.

Um formato para cada pausa: a gama completa

Para satisfazer diferentes necessidades de consumo, desde o consumo em movimento até à partilha em família, a Loacker oferece o novo sabor a morango em três variações diferentes:

Loacker Classic Morango (45 g e 175 g): Três bolachas estaladiças e duas camadas de creme de morango fresco. Disponível no prático formato de 45 g para consumo em viagem ou no formato de 175 g para a despensa de casa, pronto para um delicioso lanche.

Loacker Quadratini Morango (250 g): Crocância irresistível em pedaços pequenos, em forma de cubo. Com cinco bolachas estaladiças e quatro camadas de creme de morango cremoso, combinam a paixão da Loacker pelo sabor natural e pela inovação numa única dentada. O saco com fecho torna-os ideais para partilhar durante um passeio ou um piquenique ao ar livre.

O lançamento do sabor Morango insere-se no percurso de inovação constante da Loacker que, mantendo-se fiel às suas origens, continua a explorar combinações em sintonia com as tendências da indústria de confeitaria e com as necessidades de quem aprecia um delicioso petisco. Ao elevar um sabor clássico através de um sabor único, isento de aromas, corantes e conservantes adicionados, a Loacker oferece um prazer autêntico e leve, ideal para hábitos de consumo cada vez mais dinâmicos e diversificados, graças à variedade de formatos disponíveis. Esta abordagem à inovação reflete o compromisso da empresa enquanto Benefit Corporation, onde a qualidade do produto evolui a par da otimização dos processos de produção, com o objetivo de garantir um impacto positivo nas pessoas e no ambiente a médio e longo prazo.

Loacker Quadratini Morango 250g e Classic 175g:

Disponíveis nas lojas Continente e Auchan a 3,89€ e 2,69€ respectivamente.

Loacker Classic 45g: disponível nas lojas Continente a 1,19€.