Os perfumistas do futuro assinam as novas fragrâncias Oriflame

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Oriflame acaba de apresentar duas novas fragrâncias da coleção Top Scents, um projeto que junta a marca à prestigiada Escola de Perfumaria Givaudan, em Paris, responsável pela formação de alguns dos maiores talentos da perfumaria mundial.



Tropic Thunder e La La Lime: fragrâncias Oriflame inspiradas no futuro 1

As novidades, Top Scents La La Lime Eau de Parfum e Top Scents Tropic Thunder Eau de Parfum, são assinadas pelos jovens perfumistas Andrea Montanari e Jacek Laszczynski, vencedores de um desafio criativo promovido pela Oriflame em parceria com a Givaudan. O objetivo? Dar palco à nova geração de perfumistas e aproximar o universo da perfumaria de nicho de um público mais vasto.

Inspirada na liberdade criativa da perfumaria de autor, a coleção Top Scents explora combinações inesperadas, narrativas sensoriais e fragrâncias desenvolvidas sem as convenções tradicionais da indústria, tornando a perfumaria de nicho mais acessível e pessoal.

La La Lime destaca-se pelas notas vibrantes de lima, bergamota e petitgrain, evoluindo para um coração almiscarado e uma base amadeirada. Já Tropic Thunder aposta numa combinação tropical de figo, pêssego, leite de coco e orquídea branca, assente em notas quentes de sândalo, cedro e madeiras almiscaradas. Ambas chegam ao mercado com um PVP recomendado de 59 euros.

As duas fragrâncias serão apresentadas em exclusivo durante a 79.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Cannes e estarão disponíveis em Portugal, através da Oriflame.pt, a partir de 29 de julho. A coleção será concluída ainda este ano com o lançamento de mais duas fragrâncias, em breve.