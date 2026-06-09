LIERAC LANÇA GLOW FRESH: A NOVA GERAÇÃO DO “GLOW” CHEGA À FARMÁCIA

A
luminosidade deixou de ser apenas uma tendência das redes sociais para se
tornar uma verdadeira obsessão no universo da beleza. Depois do fenómeno
#GlassSkin ultrapassar os 127 milhões de visualizações no TikTok, a procura por
uma pele luminosa, uniforme e hidratada continua a crescer — e a Lierac
responde agora com Glow Fresh, a nova gama skincare inspirada nos códigos da
medicina estética e da cosmecêutica botânica.
Com
lançamento previsto para abril de 2026, Glow Fresh foi desenvolvida para atuar
sobre aquilo que os Laboratórios Lierac chamam de “armadilhas de luz”:
desidratação, stress oxidativo e superprodução de melanina — três fatores que
comprometem a capacidade natural da pele refletir luminosidade.
A
fórmula combina ativos de elevada performance, como o extrato antioxidante
patenteado de tulipa, Lumiphenols® e dupla de ácidos hialurónicos, prometendo
uma pele mais uniforme, lisa, hidratada e visivelmente luminosa.
Entre
os destaques da coleção está o Sérum Booster Luminosidade, descrito pela marca
como um verdadeiro “shot de glow”, com resultados clínicos que apontam para
melhorias significativas na luminosidade e redução visível de manchas após 28
dias de utilização.
A
gama inclui ainda:
• um gloss labial volumizador com cor adaptativa ao pH natural dos lábios;
• um creme preenchedor luminosidade para peles normais a secas;
• um gel-creme frescura luminosidade para peles normais a mistas;
• e uma máscara revitalizante express, pensada para devolver glow à pele em
apenas 10 minutos.
Com
fórmulas vegan, elevada percentagem de ingredientes de origem natural e
texturas sensoriais inspiradas no universo premium da cosmética, Glow Fresh
posiciona-se como a nova resposta da Lierac para quem procura uma pele
saudável, fresca e naturalmente luminosa — sem filtros.
Preços:
Sérum Booster Luminosidade — 38,90€
Gloss Labial Volumizador — 20€
Creme Preenchedor Luminosidade — 34,90€
Gel-Creme Frescura Luminosidade — 34,90€
Máscara Revitalizante Express — 23,90€
LIERAC LANÇA GLOW FRESH: A NOVA GERAÇÃO DO “GLOW” CHEGA À FARMÁCIA