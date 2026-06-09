LIERAC LANÇA GLOW FRESH: A NOVA GERAÇÃO DO “GLOW” CHEGA À FARMÁCIA

A luminosidade deixou de ser apenas uma tendência das redes sociais para se tornar uma verdadeira obsessão no universo da beleza. Depois do fenómeno #GlassSkin ultrapassar os 127 milhões de visualizações no TikTok, a procura por uma pele luminosa, uniforme e hidratada continua a crescer — e a Lierac responde agora com Glow Fresh, a nova gama skincare inspirada nos códigos da medicina estética e da cosmecêutica botânica.

Com lançamento previsto para abril de 2026, Glow Fresh foi desenvolvida para atuar sobre aquilo que os Laboratórios Lierac chamam de “armadilhas de luz”: desidratação, stress oxidativo e superprodução de melanina — três fatores que comprometem a capacidade natural da pele refletir luminosidade.

A fórmula combina ativos de elevada performance, como o extrato antioxidante patenteado de tulipa, Lumiphenols® e dupla de ácidos hialurónicos, prometendo uma pele mais uniforme, lisa, hidratada e visivelmente luminosa.

Entre os destaques da coleção está o Sérum Booster Luminosidade, descrito pela marca como um verdadeiro “shot de glow”, com resultados clínicos que apontam para melhorias significativas na luminosidade e redução visível de manchas após 28 dias de utilização.

A gama inclui ainda:

• um gloss labial volumizador com cor adaptativa ao pH natural dos lábios;

• um creme preenchedor luminosidade para peles normais a secas;

• um gel-creme frescura luminosidade para peles normais a mistas;

• e uma máscara revitalizante express, pensada para devolver glow à pele em apenas 10 minutos.

Com fórmulas vegan, elevada percentagem de ingredientes de origem natural e texturas sensoriais inspiradas no universo premium da cosmética, Glow Fresh posiciona-se como a nova resposta da Lierac para quem procura uma pele saudável, fresca e naturalmente luminosa — sem filtros.

Preços:

Sérum Booster Luminosidade — 38,90€

Gloss Labial Volumizador — 20€

Creme Preenchedor Luminosidade — 34,90€

Gel-Creme Frescura Luminosidade — 34,90€

Máscara Revitalizante Express — 23,90€