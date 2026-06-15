A Associação Salvador promoveu, nos dias 16 e 17 de maio, a 5.ª edição da Walkathon, a sua já habitual caminhada solidária, realizada no Porto e em Lisboa, respetivamente.

A iniciativa reuniu centenas de participantes, entre particulares e empresas, num momento de partilha e sensibilização para a inclusão das pessoas com deficiência motora. Para além da vertente solidária, a caminhada procurou chamar a atenção para a importância de construir uma sociedade mais inclusiva e acessível para todos.

A Walkathon voltou a contar com o forte envolvimento da sociedade civil, reforçando o compromisso coletivo com a promoção da inclusão e a quebra de barreiras e preconceitos.

Graças à participação de todos, a Associação Salvador angariou 1.030€, valor que será aplicado nos projetos que desenvolve em prol da inclusão das pessoas com deficiência motora.