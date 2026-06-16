Bem-vindo ao universo hiperluminoso de SMASH IT

Nova coleção apresenta cinco modelos inspirados nas cores e na energia do verão

A coleção Swatch SMASH IT chega este mês de junho com cinco novos relógios marcados por cores vibrantes e uma abordagem descontraída ao design. Inspirada na energia do verão, a coleção combina tons intensos e acabamentos brilhantes que evocam a frescura e a leveza da estação.

Cada um dos cinco modelos interpreta uma faceta distinta do design icónico da Swatch. Entre formas familiares revisitadas numa linguagem contemporânea, texturas subtis e padrões gráficos em mostradores transparentes, a coleção apresenta propostas que conciliam referências clássicas da marca com uma estética atual.

Para além da componente visual, os relógios distinguem-se pela utilização de materiais de origem biológica nas caixas, uma estreia para a linha LADY.

A coleção Swatch SMASH IT já está disponível online e nas lojas Swatch, com preços que variam entre 70 e 160 euros.

PRISMATICALLY PINK | 70 €

LUMINOUSLY LEMON | 85 €

BRILLIANTLY BLUE | 90 €

FUCHSIA LINES | 130 €

GLOWINGLY GREEN | 160 €