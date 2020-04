Qual é o melhor animal de laboratório para estudar a Covid-19?

As investigações sobre os efeitos e possíveis tratamentos da Covid-19 adensam-se. Há medicamentos e vacinas em ensaios clínicos por todo o mundo, mas para estudar e perceber a doença, são necessárias cobaias.

Todas as quintas-feiras, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reúne com uma centena de cientistas que trabalham em conjunto para perceber qual é o animal de laboratório que está a obter melhores resultados no estudo da doença.

Entre ratos, furões ou várias espécies de macacos, cientistas tentam chegar a um animal que reproduza fielmente a transmissão viral em humanos e responda da mesma maneira, quando o vírus chegue ao organismo. "Toda a gente está à procura de uma animal modelo que seja fiel à condição humana e seja reprodutível. Não quero dizer que é algo agradável, porque são tempos difíceis, mas é uma maneira nova de resolver o problema", afirma à revista Science Chad Roy, investigador de macacos do Centro de Investigação Primata de Tulane, nos EUA.

Para estes investigadores, a prioridade não é comparar sintomas entre animais mas sim desenvolver uma vacine que, ao mesmo tempo, imunize animais e humanos. Ao mesmo tempo, esperam que as experiências respondam questões como o porquê das crianças raramente desenvolverem sintomas da Covid-19, como o vírus se transmite através de gotículas ou se o fator genético torna pessoas mais suscetíveis ao novo coronavírus em relação a outras.

Os ratos, por serem baratos, fáceis de manusear e reproduzir, são uma óbvia escolha em laboratório, mas não a mais eficaz. As diferenças no seu recetor ACE2 para o de humanos fazem com que a Covid-19 não afete o animal da mesma maneira que afeta o organismo humano. Outros viram-se para as ratazanas: são mais suscetíveis ao novo coronavírus que ratos, mas o seu tamanho é uma vantagem em estudos de vacinas.

Na pesquisa contra o mais recente surto, o de influenza, os furões foram a grande base de pesquisa: a gripe não só infetava o animal, como reproduzia os mesmos sintomas que em humanos. Mas, para a Covid-19, podem não ser um modelo fiel. Investigadores da Coreia do Sul observaram que, embora o vírus cause o aumento de temperatura nos furões, não causa mais nenhum sintoma – embora tenham encontrado provas de que estes imitam a transmissão respiratória de humanos. Em humanos, a doença ataca os mais idosos e o mesmo verificou-se no furão, com os mais velhos a sofrerem mais com a Covid-19.

No entanto, os animais que terão maior potencial no desenvolvimento de vacinas e medicamentos contra o novo coronavírus são os macacos. Mas há um senão: são caros e difíceis de manusear.

A sua herança genética, a mais semelhante à de humanos, faz com que várias espécies de primatas correspondam fielmente a transmissão da Covid-19 em humanos, assim como os seus sintomas no organismo.

Num estudo holandês, oito macacos foram inoculados com SARS-CoV-2. Destes, os quatro mais idosos desenvolveram níveis altos do vírus. Nenhum reproduziu sintomas, mas autópsias revelaram danos pulmonares em dois deles.

Como acontece em furões, os estudos sobre macacos debruçam-se também sobre o risco de contágio a que os humanos estão sujeitos, fornecendo informações preciosas sobre o valor do uso de máscaras e da transmissibilidade do vírus num supermercado ou numa sala de aulas, por exemplo.

Outro fator associado à letalidade por Covid-19 em humanos são as doenças associadas, que criam os chamados grupos de risco. E isso não é alheio a investigadores, que procuram encontrar macacos com doenças como a hipertensão ou a diabetes, para criar um modelo de estudo mais fiel. "Os macacos, no geral, são animais bastante resistentes e conseguem suportar estas doenças virais bastante bem", afirma à Science, Douglas Reed, investigador da Universidade de Pittsburgh.

E a lista de animais abordados por estudos sobre a Covid-19 pode não ficar por aqui: a 8 de abril foi reportado que o vírus conseguia infetar levemente gatos, provocando lesões nas passagens nasais, traqueia e pulmões.



O vencedor? Hamsters sírios

Na batalha para descobrir qual é o melhor animal de laboratório para ajudar a derrotar a pandemia, os hamsters sírios estão a vencer.

Há 15 anos, cientistas descobriram que estes pequenos animais conseguiam ser infetados com o coronavírus que causam a síndrome respiratória aguda grave (SARS). Os seus sintomas eram leves durante o primeiro surto que atingiu o mundo em 2002 e 2003 mas, com a Covid-19, assemelham-se mais e mais aos efeitos provocados pela doença em humanos.

As descobertas de um investigador da Universidade de Hong Kong, Jasper Fuk-Woo Chan, foram publicadas no final de março na revista científica Clinical Infectious Diseases e indicavam níveis elevados da SARS-CoV-2 nos pulmões e intestinos destes hamsters, através do mesmo recetor a que a doença chega nos humanos: as enzimas conversoras de angiotensina 2 (ACE2), proteínas que existem em células epiteliais dos nossos pulmões, intestinos, rins e vasos sanguíneos, e aos quais o vírus se liga para entrar no organismo humano.