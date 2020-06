Podem as alpacas ajudar a travar a Covid-19?

Numa altura em que o mundo enfrenta uma pandemia que já fez mais de 385 mil mortos e já infetou mais de 6,5 milhões de pessoas, os esforços por encontrar uma vacina não param – os especialistas assumem, no entanto, a hipótese de que não seja encontrada no próximo ano. Numa procura por tratamentos alternativos, cientistas pela Europa exploram formas de aplicar técnicas modernas de manipulação molecular para reparar os danos pulmonares causados pela Covid-19 – e as alpacas podem ajudar.

Investigadores do Karolinska Institute de Estocolmo, na Suécia, estão otimistas perante a possibilidade de que uma das 124 vacinas em que o mundo está a trabalhar funcione. Mas, como alternativa, estudam anticorpos "neutralizantes" que eliminam uma infeção depois de esta se ter produzido no corpo.

Criado em meados de fevereiro, o projeto CoroNAb tem como objetivo principal "encontrar terapias que impeçam a progressão da doença num doente", explica o professor do departamento de microbiologia do instituto Benjamin Murrell. "Conter a difusão do vírus não é o nosso objetivo fundamental, esse barco já foi", ressalva, citado pelo El País.

A equipa de investigadores suecos está a centrar os seus esforços de investigação em ratos, macacos e alpacas. Estas últimas, da espécie dos camelídeos, produzem fragmentos de anticorpos "particularmente interessantes". Conhecidos como anticorpos de "domínio simples", permitem uma descoberta rápida de anticorpos e a sua produção em larga escala.

Um mês depois do início do projeto, estes mamíferos foram injetados com variantes das proteínas criadas em laboratório do coronavírus e os primeiros indícios revelam que os animais estão a responder bem. Nas próximas semanas os investigadores pretendem estudar a atividade neutralizante dos anticorpos produzidos contra o SARS-CoV-2. "As próximas semanas são criticas e incertas. Dependendo destes primeiros resultados, podemos ter sorte ou ter que retroceder alguns passos e repetir", diz o professor.

"Vamos fazer algo que funcione", garante Murrell.

Quando alguém é infetado com o novo coronavírus, aumenta, regra geral, a resposta de anticorpos e, na maioria dos casos, estes anticorpos contribuem para eliminar o vírus.

Estes tratamentos desenvolvidos por investigadores suecos estão a ser adaptados em forma de injeção mas não são iguais a uma vacina. As vacinas são administradas a pessoas saudáveis, levando a que desenvolvam os seus próprios anticorpos. Por outro lado, a terapia desenvolvida com anticorpos, testada por estes investigadores, é administrada quando a infeção já está presente no corpo e dificulta o desenvolver de uma resposta imunitária.

Nas últimas décadas, os anticorpos mono-clonais (mAb) tornaram-se em terapias eficazes contra o cancro ou transtornos autoimunes.