Veja em direto o lançamento do primeiro voo tripulado da Space X de Elon Musk

Space X de Elon Musk faz o primeiro voo tripulado. Leva a NASA à boleia A SpaceX vai estrear-se nos voos tripulados com um lançamento que pode ver em direto esta noite. A bordo vão dois astronautas da NASA cujo destino é a Estação Internacional. - Ciência & Saúde , Sábado.

O lançamento do primeiro voo tripulado a partir dos Estados Unidos desde 2011 tem hora marcada para as 21h30 desta quarta-feira, naquele que é o primeiro voo espacial da empresa privada do multimilionário Elon Musk , a Space X, que pretende começar um programa de turismo espacial em breve.Pode ver aqui o lançamento em direto do foguetão.A primeira vez que a Space X mostrou o interior do foguetão Crew Dragon foi em 2015. Cinco anos depois, vai ser possível ver o mesmo a cruzar os céus em direção ao espaço, mais precisamente em direção à Estação Internacional Espacial. Este é o último passo para a empresa de Elon Musk receber a certificação de transporte de pessoas para o espaço, com a Space X a planear fazer viagens espaciais turísticas de 10 dias em 2021.Dentro da cápsula estarão os astronautas da NASA Bob Behnken e Doug Hurley. O lançamento vai decorrer a partir do Kennedy Space Center, no estado da Flórida.