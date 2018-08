A venda de telemóveis a preto e branco e sem ligação à Internet aumentou mais do que o número de vendas de smartphones. Telemóveis que apenas permitem telefonar e mandar mensagens estão a tornar-se cada vez mais populares, em substituição dos telemóveis de última geração.

O número de vendas deste tipo de telemóveis aumentou em 5% face aos números do ano passado. Já a venda de smartphones aumentou apenas 2% de 2017 para 2018.

Este aumento de popularidade é um reflexo da tentativa das pessoas de se desligarem da tecnologia e estarem mais conscientes do que as rodeia. Em adição a isto, os dumbphones não são muito complexos de usar, o que agrada as pessoas mais idosas.

"Eu não estou surpreendida com estes números. Eu tenho visto cada vez mais pessoas a mudarem para um dumbphone, como forma de se libertarem o constante contacto com o mundo digital", disse Tanya Goodin, autora do livro Pare de olhar para os Ecrãs, ao jornal Independent. E acrescentou: "Como os dispositivos software se esforçam cada vez mais para nos manterem conectados e nós não conseguirmos parar de olhar, a única forma é desligarmo-nos completamente destes aparelhos para termos uma pausa".

De acordo com o Independent, 78% da população do Reino Unido acredita que não conseguiria viver sem o seu smartphone, e 92% considera essencial ter um telemóvel com ligação à Internet.

Apesar disto, duas em cada cinco pessoas acredita passar demasiado tempo no telemóvel, pelo que estão a mudar para telemóveis antigos e menos aditivos. Em entrevista à Sky News, Daria Kuss, psicóloga, afirma que a dependência aos smartphones é um problema real: "As pessoas sabem que os usam demasiado tempo, mas não se conseguem controlar. Elas crêem que se se desligassem estariam a perder algo que acontece nas suas redes sociais, sendo esta uma das razões para uso o compulsivo. Este uso compulsivo pode levar a sintomas de dependência, como a constante preocupação e a perda de controlo".