Angela Hanscom, terapeuta ocupacional pediátrica norte-americana, diz que as crianças estão a ficar menos resistentes física e psicologicamente. E a principal razão é a falta de contacto com o ar livre.

Em entrevista ao Público, a terapeuta diz que as sociedades ocidentais tornaram-se demasiado "programadas" e que as crianças até passaram a ter um tempo definido para brincar. Brincadeira que é feita normalmente em casa e com dispositivos digitais. Por isso, Angela criou o programa TimberNook, com o objectivo de "proporcionar experiências únicas de jogo ao ar livre que inspiram as crianças a jogar e a desenvolver-se."

O projecto começou nos EUA e no Canadá, tendo-se já estendido à Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Mas a terapeuta não procura só reeducar as crianças: "Estamos a descobrir que precisamos de recordar e reeducar os pais sobre a importância de brincar ao ar livre. A nossa sociedade está a tornar-se cada vez mais programada, tanto em casa como na escola."

Para além dos pais terem medo que os filhos sejam raptados, roubados ou agredidos, preocupam-se com a segurança dos equipamentos, por exemplo nos parques e recreios. Assim, algumas escolas substituíram os escorregas de metal por "brinquedos mais simples que pouco fazem para inspirar as crianças", critica a terapeuta.

Angela faz uma relação directa entre a ausência de contacto com a natureza com os problemas motores, como a hiperactividade, falta de atenção e dificuldades de aprendizagem: "Se continuarmos a restringir as oportunidades de brincadeira e movimento das crianças, continuaremos a ver um aumento de problemas sensoriais, como a diminuição de consciência espacial e a diminuição da competência em habilidades sociais e lúdicas".

A terapeuta diz que há muitas outras vantagens de brincar ao livre: "Ajuda a superar medos, aprender regras, tornar-se independente, aprender a jogar, a interagir e aumentar a criatividade". Também ajuda com problemas motores em várias zonas do corpo. "O segredo é uma hora diária de movimento, de preferência a subir e descer árvores, a correr, a inventar brincadeiras", aconselha Angela, que é contra os dispositivos electrónicos: "A electrónica é muito viciante para crianças pequenas e, infelizmente, muitas vezes substituiu o precioso tempo para brincarem ao ar livre".