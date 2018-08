A mais antiga e espessa camada de gelo do Árctico começou a derreter e a partir-se, numa região a norte da Gronelândia que, tipicamente nesta altura do ano, está congelada – mesmo no Verão. Este fenómeno, que nunca foi registado antes, ocorreu já por duas vezes devido a ventos quentes e às alterações climáticas provocadas pela onda de calor proveniente do hemisfério norte.

Normalmente, este gelo marinho a norte da costa da Gronelândia estava, até hoje, tão congelado que era conhecido como "a última área de gelo" porque era prevista por meteorologistas como a última parte de gelo a derreter em condições de aquecimento global.

Para o derretimento terão contribuído picos de temperaturas anormais em Fevereiro e no início deste mês de Agosto, que tornaram a imensa camada de gelo vulnerável aos ventos e afastaram o bloco da costa para a maior distância desde que existem registos.

"Quase todo o gelo a norte da Gronelândia está bastante quebrado e, por isso, mais móvel" afirmou Ruth Mottram, do Instituto Meteorológico da Dinamarca, ao Guardian. "As águas abertas a norte desta zona não são normais. Esta área tem sido chamada de ‘última área de gelo’ porque era sugerido que o último mar de gelo no Árctico ocorresse aqui."

A espessura e compactidade da camada devia-se à corrente da Deriva Transpolar, que empurrava o gelo da Sibéria até a costa da Gronelândia, onde ela se acumulava.

"O gelo não tem para onde ir, então ele acumula-se. Em média, tem mais de quatro metros de espessura e chega a empilhar-se em montanhas com mais de 20 metros. Normalmente, este gelo espesso e compactado não é fácil de se movimentar" explicou Walt Meier, investigador do Centro Nacional de Dados sobre Gelo e Neve dos EUA. "No entanto, este não foi o caso no último inverno, entre Fevereiro e Março, e agora. O gelo está a ser empurrado da costa pelos ventos."

Thomas Lavergne, cientista do Instituto Meteorológico da Noruega, classificou o evento como "assustador" nas redes sociais, mostrando uma captura de satélite expondo centenas de quilómetros de degelo na costa da Gronelândia. A tendência é que os icebergs se movam para águas mais quentes ao Sul, onde derreterão.

"Não consigo prever por quanto tempo este caminho de águas abertas permanecerá, mas mesmo que feche dentro de alguns dias, o estrago já estará feito: o gelo grosso antigo já terá sido afastado da costa para uma área onde derreterá mais facilmente", apontou Lavergne ao jornal britânico.

As últimas leituras do Serviço Norueguês do Gelo indicam que a cobertura de gelo em Svalbard nesta semana está 40% abaixo da média histórica para esta época do ano. Caso a tendência se mantenha, a previsão é que o Oceano Árctico passará a não ter mais gelo durante o verão em algum ponto entre 2030 e 2050.