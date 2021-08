Vacinas dos 12 aos 15 anos: nem os médicos estão de acordo

Se a vacinação contra a Covid-19 deve chegar aos adolescentes dos 12 aos 15 anos é uma questão controversa. Há quem defenda que sim, de modo a haver igualdade no processo de imunidade de grupo. Por outro lado, os médicos mais cautelosos apoiam a decisão da Direção-Geral da Saúde (DGS), que na sexta-feira passada (dia 30) recomendou a imunização naquela faixa etária apenas a quem tem doenças graves associadas (comorbilidades), e através de recomendação médica.



A SÁBADO consultou três especialistas sobre o tema: Jorge Amil Dias (presidente do colégio de Pediatria da secção regional do Norte da Ordem dos Médicos); Gonçalo Cordeiro Ferreira (diretor da área de Pediatria Médica no hospital da Estefânia) e Libério Ribeiro (presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia Pediátrica). Não há consensos, inclusive na direção do colégio de Pediatria que, segundo Jorge Amil Dias, levantou questões "que deveriam ser ponderadas pela DGS." Resta aguardar pela norma que abrange 410 mil jovens destas idades em Portugal, até lá o debate prossegue.





Vacina para todos