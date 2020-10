Outro Viagra para as mulheres

ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de outubro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 21 de outubro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Uma pesquisa simples pesquisa sobre libido feminina encontra dezenas de suplementos, vendidos em farmácias ou em lojas de produtos naturais online. O Libido Fem, por exemplo, promete "uma relação sem inibições com o parceiro". Um frasco de 60 cápsulas custa €49,83. Depois há o Feminil. O anúncio deste suplemento diz que "melhora a excitação, aumentando a lubrificação vaginal e a sensibilização da área íntima". Uma caixa de 30 comprimidos não chega aos €20.Todos procuram a pílula milagrosa para um dos mais comuns problemas da vida sexual feminina: a falta de desejo. Há muito que a indústria farmacêutica procura o Viagra feminino. Em quatro anos já vai na segunda tentativa. O Vyleesi é o novo medicamento que promete acabar com a falta de desejo nas mulheres, aprovado pela Food and Drug Administration, já está à venda nos Estados Unidos, mas ainda não chegou à Europa.