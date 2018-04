Os robôs ocuparam os nossos trabalhos, aprenderam a fazer as nossas tarefas e começaram a dominar-nos nos nossos próprios jogos. Agora, investigadores da Singapura conseguiram com que um aparelho robótico faça uma tarefa difícil para algumas pessoas: montar mobília da empresa sueca IKEA.

Uma equipa da Universidade Tecnológica de Nanyang programou um robô para criar e executar um plano para conseguir montar cadeiras por si próprio, através de técnicas e métodos que os próprios humanos utilizam. Os investigadores explicaram o seu trabalho num estudo publicado na passada quarta-feira no jornal científico Science Robotics.





"É uma tarefa que requer um plano, percepção, controlo do robô sobre o ambiente e o transporte de um objecto com duas mãos simultaneamente", afirmou Quang-Cuong Pham, professor de engenharia na universidade e um dos autores do artigo ao New York Times. "Por juntar tantas dificuldades num só projecto, pensámos que seria um bom desafio para levar as nossas capacidades ao limite."

Nos últimos anos, muitos engenheiros tentaram programar robôs para montar mobília do IKEA. "É algo que é familiar para muitas pessoas e toda a gente odeia fazer", admitiu Ross A. Knepper, professor de ciências computacionais na Universidade de Cornell ao mesmo jornal.

Em 2013, Knepper desenvolveu um projecto na área chamado "IKEABot", um robô que conseguia encaixar uma mesa da empresa por si próprio. No entanto, este não conseguia fazer o mesmo com cadeiras, o que intrigou os investigadores da Nanyang.

Tal como os humanos, também os robôs recebem uma pequena ajuda ao início: um manual de instruções de como juntar as peças. Depois disso estão por conta própria. Ao todo demora cerca de 20 minutos, entre fotos ao local para reconhecimento das peças e do manual e a montagem.

Claro que nem tudo se faz à primeira e também o robô nem sempre consegue sucesso, às vezes demorando algumas tentativas até conseguir deixar a cadeira em condições perfeitas. O projecto foi o culminar de três anos de trabalho mas este não parou aqui.

Com a ajuda de especialistas em inteligência artificial, os investigadores poderão criar um robô que consegue construir uma cadeira ao seguir instruções auditivas ou visuais e, quem sabe no futuro, um exemplar que não necessite de manual.