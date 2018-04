Os Estados-membros da União Europeia aprovaram esta sexta-feira uma proposta que proíbe o uso ao ar livre de insecticidas danosos para as abelhas, anunciou a Comissão Europeia.O Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, onde estão representados todos os Estados-membros, deu luz verde à proposta de restrição do uso de três substâncias prejudiciais para as abelhas conhecidas como neonicotinóides: imidacloprid, clotianidina e tiametoxam.A sua utilização é proibida a não ser em estufas onde não ocorra exposição de abelhas aos produtos.A proposta apresentada ao comité teve como objectivo a protecção das abelhas, da biodiversidade, da produção alimentar e do ambiente.A proposta será formalmente aprovada por Bruxelas nas próximas semanas e entrará em vigor no final do ano.