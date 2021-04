Tudo o que precisa de saber sobre a vacina da AstraZeneca

Na sequência da conferência de imprensa da Agência Europeia do Medicamento desta quarta-feira, 6 de abril, a propósito da relação entre a vacina da AstraZeneca e casos reportados de coágulos sanguíneos, a SÁBADO falou com dois especialistas para esclarecer as mensagens mais importantes a reter e também o que importa saber sobre a vacina em causa. O cirurgião vascular do Hospital de Braga, Luís Cruz Vilaça, sublinha mais uma vez a ideia de que as situações reportadas são muito raras. E Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa, alerta que nesta altura "não é prudente, nem sensato, introduzir fatores que ainda atrasem mais o plano de vacinação".