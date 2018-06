O cancro poderá ter uma vacina?

O biólogo Noel Miranda criou uma estratégia para ajudar o organismo a reconhecer o tumor. Mas avisa: não haverá nenhum tratamento para todos os casos

Há principalmente uma, entre tantas outras razões, que explica porque é tão difícil encontrar uma cura contra o cancro. "Nesta doença estamos a contrariar a evolução. O que acontece nas células tumorais é quase como uma replicação da evolução das espécies, mas acontece tudo num espaço de tempo muito curto e muitas vezes não conseguimos identificar toda a heterogeneidade do tecido tumoral", explica Noel Miranda.



O biólogo português, de 35 anos, é investigador no Centro Médico da Universidade de Leiden, na Holanda. Esteve em Lisboa num encontro sobre Medicina Personalizada em Oncologia, que teve lugar na Roche. À SÁBADO falou sobre o futuro do tratamento do cancro através da análise do ADN do tumor e também do seu trabalho - que consiste em desenvolver uma vacina para estimular o sistema imunitário a reconhecer as células tumorais.



