Os tratamentos disponíveis para tratar o mieloma múltiplo, uma doença oncológica sem cura que afeta a medula óssea e que provoca a morte de 600 pessoas todos os anos em Portugal, são a quimioterapia, a radioterapia e o transplante da medula. Terapias que acarretam sérios efeitos secundários. Mas isso pode alterar-se em breve.

Um grupo de cientistas do Instituto de Bioengenharia e Biociências do Instituto Superior Técnico de Lisboa está a desenvolver uma nova terapia através do uso de células estaminais, aquelas que podem transformar-se em qualquer outra célula do corpo. "Queremos usar as células do próprio doente para combater as células cancerígenas", explica à SÁBADO o líder da equipa, Vasco Bonifácio.



Sem manipulação genética

A ideia surgiu depois de estudos científicos terem comprovado que as células do osso, chamadas osteoblastos, tinham capacidade para combater o mieloma múltiplo. "Pensámos: se os osteoblastos têm esta capacidade vamos arranjar uma metodologia para aumentar a sua produção," conta o químico.

Para isso, a equipa incubou células estaminais com nanopartículas, polímeros sintéticos e compatíveis com o organismo que já eram usadas com êxito para transportar fármacos a zonas específicas do nosso organismo. "Ao fim de 21 dias, as células estaminais transformaram-se em células de osso, os osteoblastos", conta Vasco Bonifácio.

O processo não recorre a manipulação genética. "O mecanismo não está esclarecido, pensamos que se trata de um processo de stress oxidativo da célula que leva a que esta se diferencie", esclarece o investigador.





A doença provoca um desequilíbrio no ciclo de produção do tecido ósseo entre os osteoblastos – as células que formam o osso – e os osteoclastos - as células que participam na absorção e remodelação do tecido ósseo. Os cientistas acreditam que se conseguirem multiplicar os osteoblastos no organismo dos doentes, estas irão destruir as células cancerígenas do mieloma múltiplo.

"Ao aumentarmos a concentração de osteoblastos vamos restabelecer o equilíbrio do ciclo e também destruir as células cancerígenas", diz Vasco Bonifácio.

O estudo insere-se na medicina regenerativa que cria as condições para que seja o corpo humano a reagir e combater a doença. "Desta forma, não se verificam os efeitos secundários provocados pela radioterapia e a quimioterapia." Mais: as nanopartículas são fáceis de fazer, sustentáveis e baratas.



Novo tratamento

A equipa está entusiasmada com os primeiros resultados, mas ainda vai demorar até se chegar a uma nova terapia. "O processo de investigação de um novo fármaco demora pelo menos 10 anos, mas este é um bom começo." A equipa está concentrada no mieloma múltiplo, mas acredita que o método poderá ser usado em outros tipos de cancro. "Pode haver outras células que se diferenciem na presença destas nanopartículas."

No próximo ano, a equipa vai testar esta hipótese in vitro. "Se funcionar, usamos o modelo em ratinhos", explica Vasco Bonifácio. A investigação motivou interesse e a equipa venceu em junho uma bolsa de investigação no valor de 10.000 euros atribuída pela Associação Portuguesa Contra a Leucemia e da Sociedade Portuguesa de Hematologia, com o apoio da Amgen Biofarmacêutica.