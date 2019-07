ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de julho de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 24 de julho de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Estão 30 graus e a areia da praia de Tróia queima a planta dos pés. Com passos calculados, procuro algo que nunca vi ao vivo: ovos de tubarão e de raia. Antes de começar a caça, frente ao Casino de Tróia, três investigadoras do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Lisboa explicaram a um grupo de pais, avós e crianças que se inscreveram na atividade da Ciência Viva o que deviam procurar: ovos vazios de raia, com hastes em quatro extremidades."Parecem besouros gigantes", disse uma das crianças perante a imagem dos ovos num folheto. "Fizemos uma prospeção ontem e encontrámos muitos nas dunas, são levados pelo vento", incentiva a bióloga Susana França. São 11h20. "Declaramos aberta a caça ao ovo!"Sim, há tubarões que desovam na costa portuguesa. Chamam-se pata-roxa, pata-roxa-gata e leitão e os seus ovos vazios foram detetados nas praias de Peniche. Também desovam em águas nacionais seis espécies diferentes de raia, algumas em perigo de extinção.