Uma criança de três anos com hidrocefalia está à espera de uma cirurgia urgente desde Setembro de 2017, mas já viu o procedimento de que necessita ser cancelado três vezes, a última delas por falta de vaga, justificou o Hospital D. Estefânia, em Lisboa.A criança chegou ao hospital a 13 de Abril, encaminhada do Hospital de Portimão, e estava sinalizado como um caso urgente e prioritário. A operação estava marcada para 16 de Abril, tendo sido cancelada. Procedimento foi adiado para 26 do mesmo mês, mas voltou a ser cancelada, informa o Correio da Manhã.Nos dez dias em que Tiago esteve internado, a mãe queixou-se que o hospital lhe tem dado versões diferentes sobre o estado clínico do filho.O menino, segundo a mãe, continua com "sonolência, desequilíbrio, gânglios dilatados e alterações na cabeça". A unidade de saúde não explicou as razões para a alta clínica da criança, justificando que a informação está protegida pelo sigilo médico e não esclareceu a falta de vagas para a realização da cirurgia.O hospital estima que a cirurgia possa ser feita em Junho.A hidrocefalia é uma doença que provoca a dilatação do cérebro devido ao excesso de líquido. É, normalmente, detectada após o nascimento da criança. Esta doença, se não for tratada, pode influenciar, de forma negativa, o crescimento da criança, a nível psicomotor, da linguagem e da aprendizagem.