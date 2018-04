Aberto processo de recrutamento para 84 postos em Medicina Geral

Este lançamento do concurso surge dias depois de se saber que entre as 613 vagas para médicos no Serviço Nacional de Saúde, apenas 487 pessoas concorreram, ficando assim 20,6% de vagas para médicos recém-especialistas por preencher.



Há, actualmente, mais de 120 vagas nos hospitais e centros de saúde.



Nos centros de saúde, das 110 vagas existentes para médicos de Medicina Geral e Familiar foram preenchidas 87. Ficaram por preencher vagas em 12 agrupamentos de centros de saúde ou unidades locais de saúde, informava o JN esta segunda-feira.

Foi autorizada a abertura de um procedimento de recrutamento a fim de preencher 84 postos de trabalho na área de Medicina Geral e Familiar.O despacho desta terça-feira refere que o recrutamento é aberto a nível nacional e que todos os actos administrativos necessários ao desenvolvimento do dito recrutamento compete à Administração Central do Sistema de Saúde.O Governo pretende, desta forma "promover o desenvolvimento de um procedimento concursal ao qual possam concorrer médicos detentores do grau de especialista em medicina geral e familiar, já vinculados ao Serviço Nacional de Saúde através de vínculo de emprego público por tempo indeterminado", pode ler-se no comunicado.