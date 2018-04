No hospital de Viseu não é possível realizar mamografias a doentes oncológicas porque o aparelho encontra-se obsoleto. A situação foi denunciada pelo Sindicato dos Médicos da Zona Norte.

O mamógrafo tem 21 anos e já devia ter sido substituído há onze, acusou um representante do Sindicato, à SIC Notícias.

Os médicos preferem que as doentes não recorram ao aparelho obsoleto, encaminhando-as para clínicas privadas ou para os hospitais da Universidade de Coimbra.

Para Carlos Cortes, da Ordem dos Médicos, a situação deve-se à "tirania economicista imposta no Serviço Nacional de Saúde".

Cílio Correia, administrador do Hospital de Viseu, considera que é preciso lançar um novo concurso para a compra do aparelho e indica que se devem questionar as administrações anteriores à sua, que assumiu o cargo em Abril de 2017, sobre o que motivou a demora.