No passado fim de semana foi possível observar auroras boreais em latitudes muito mais baixas do que as habituais. Grande parte do Reino Unido e da Irlanda foi iluminada mas também regiões da Eslováquia, Roménia, França, Bulgária, Ucrânia, Grécia, Turquia, Espanha e até na Figueira da Foz, em Portugal.