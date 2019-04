Virgílio Ribeiro tinha 46 anos quando, em 1995, enfrentou a morte. Uma doença genética hereditária, que matou o pai e dois anos depois o irmão mais velho, estava já a afetar-lhe as pernas. Havia uma nova cirurgia que prometia travar a sua progressão, mas o risco era elevado. "Na primeira consulta no Hospital Curry Cabral, o Dr. António Freire tentou convencer-me a não fazer o transplante de fígado", conta àVirgílio Ribeiro, hoje com 70 anos. "Disse-me que sete em cada 10 doentes não sobreviviam."Onze anos depois, a doença obrigava o filho mais velho, Pedro Ribeiro, a sujeitar-se à mesma operação. "O risco não era comparável. Antes era notícia quem sobrevivia à cirurgia, quando eu fui operado era notícia se alguém morria", lembra.Antes do irmão mais velho de Virgílio Ribeiro adoecer, a família não fazia ideia de que era portadora de uma mutação genética fatal que causa a paramiloidose.

