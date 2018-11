Passou quase toda a vida adulta preso numa cadeira de rodas e só conseguia comunicar com a ajuda de um sofisticado sistema informático, accionado por ténues movimentos das pálpebras. Vítima de uma doença neurodegenerativa que lhe paralisava quase todos os movimentos, Stephen Hawking conseguiu apesar de todas as limitações físicas tornar-se num dos cientistas mais influentes do mundo e uma verdadeira celebridade mundial.

Tinha 75 anos quando morreu, a 14 de Março deste ano, e estava precisamente a terminar de escrever o manuscrito que daria origem ao livro que agora é lançado em Portugal. O trabalho só foi concluído graças à colaboração da sua família e de alguns dos seus amigos e colaboradores científicos, que compilaram as suas anotações e fizeram revisão final da obra. "Breves Respostas às Grandes Perguntas" (da editora Planeta) não se limite a traduzir em linguagem acessível as complexas teorias de Stephen Hawking (dentro do que é possível no campo da física quântica e da mecânica dos buracos negros), é também um livro que revela algumas confissões e pormenores autobiográficas da fascinante vida do cientista britânico. E esse é um dos atractivos deste livro.





Breves Respostas às Grandes Perguntas



Tal como algumas das mentes mais marcantes do mundo, Stephen Hawking admite que não foi um aluno brilhante na escola. "Raramente passei de meio da turma. O meu trabalho era confuso e a minha letra não era muito boa", conta. Explica ainda que já em criança gostava de brincar aos cientistas com os amigos, e muitas vezes iam "inspeccionar" as crateras das bombas lançadas pelos bombardeiros alemães na rua onde morava com a família em Londres. "Quando tinha doze anos, um dos meus amigos apostou com outro amigo um saco de doces em como eu nunca seria alguém", revela Hawking.

Por sugestão do pai, decidiu ir estudar para a Universidade de Oxford e mesmo aí não se distinguiu muito. Queria seguir matemática, mas nessa altura acabou por optar por outro rumo, depois de conseguir uma bolsa em Ciências Naturais. "A atitude prevalecente em Oxford nessa altura era muito anti-trabalho. Era suposto sermos brilhantes sem esforço, ou aceitarmos as nossas limitações e tirarmos uma licenciatura como média baixa", confessa o Hawking. "Encarei isso, como um convite a fazer muito pouco. Não é algo de que me orgulhe, estou apenas a descrever a minha atitude na altura, partilhada com a maioria dos meus colegas", conclui.

Depois de uma juventude despreocupada e de um percurso académico mediano e boémio, a sua vida viria a ser abalada por uma terrível notícia. Por volta dos vinte anos, começou a notar que estava a ficar mais desastrado e trapalhão, caía com frequência e um dos médicos que consultou na altura chegou a sugerir que estaria a abusar da cerveja nas festas estudantis. Infelizmente, o diagnóstico era bem mais grave: sofria de esclerose lateral amiotrófica, uma doença incurável do sistema nervoso, em que os pacientes vão perdendo a capacidade de controlar os seus movimentos, falar, comer e, por fim, de respirar.

Curiosamente, foi a doença que o motivou a empenhar-se a fundo nos estudos do seu doutoramento, depois de um período inicial de frustração e desânimo. Também nessa altura, e contra todas as suas espectativas, a sua namorada – Jane Hawking – propôs-lhe que se casassem, mesmo sabendo que a doença iria progredir rapidamente e ele ficaria dependente dos seus cuidados para as tarefas básicas do dia-a-dia. "Ficar noivo animou-me e compreendi que, se íamos casar, tinha de arranjar um emprego e terminar o meu doutoramento." Casaram em 1965 e tiveram dois filhos: Robert e Lucy Hawking, uma das principais responsáveis pelo livro póstumo do pai e que assina o posfácio desta obra.

Todos estes pormenores biográficos vão surgindo ao longo do livro, ajudando a tornar a leitura mais humana e dando o enquadramento necessário às teorias de Stephen Hawking, que revolucionaram a Física Moderna. Esse foi, aliás, um dos seus contributos mais significativos. Hawking aproximou a ciência do cidadão comum, sobretudo quando decidiu escrever o clássico "Uma Breve História do Tempo", em 1988 e que o tornaria uma celebridade planetária.

Era dotado de um grande sentido de humor, tendo mesmo participado em filmes e séries de televisão como Os Simpsons, mas Stephen Hawking sempre estranhou a atenção mediática, como revela a filha no final do livro: "Tratava-se de um homem surpreendentemente modesto que, embora adorasse as luzes da ribalta, parecia intrigado com a sua própria fama."