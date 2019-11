Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2 — Instagram (@instagram) November 14, 2019

Começaram em sete países e chegaram agora ao mundo inteiro, incluindo a Portugal. Os testes do Instagram para eliminar - ou esconder - os "gostos" de uma fotografia começaram a ser testados no País. O objetivo é que os utilizadores da rede social passem a focar-se no que se partilha e não no número de "corações" que cada imagem arrecada.Se não consegue ver quantos "gostos" recebeu uma fotografia de alguém que segue é porque faz parte das contas nas quais o Instagram está a testar esta mudança. Depois de uma experiência em sete países - Austrália, Brasil, Canadá, Irlanda, Itália, Japão e Nova Zelândia -, que teve início em maio, a rede social decidiu estender os testes à volta do globo.



Na semana passada, o CEO do Instagram anunciou que o teste iria chegar aos Estados Unidos e esta quinta-feira revelou que alcançaria a escala global. "Se é um dos utilizadores envolvidos no teste, deixará de ver a contagem total de gostos e visualizações nas fotos e vídeos partilhados no feed, a menos que sejam seus", pode ler-se no Twitter. "Esta é uma mudança fundamental no Instagram e, portanto, continuamos o teste para aprender mais com a comunidade global", escreveu a empresa.

While the feedback from early testing in Australia, Brazil, Canada, Ireland, Italy, Japan and New Zealand has been positive, this is a fundamental change to Instagram, and so we’re continuing our test to learn more from our global community. — Instagram (@instagram) November 14, 2019

Com esta mudança o utilizador continua a saber quantos "gostos" recebeu. Este número, no entanto, não será visível para os seus seguidores.influencers,"pensar ativamente nas maneiras de os criadores comunicarem valor aos parceiros".