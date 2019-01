Justin O'Sullivan, perito em biologia molecular na Universidade de Auckland, tem investigado este campo novo da medicina. Dentro dos nossos intestinos, existem vários micróbios que vivem como uma comunidade. O conjunto difere de indivíduo para indivíduo. O'Sullivan quer "melhorar o campo da transplantação fecal e testá-la com condições de saúde relacionadas com o microbioma [conjunto dos microorganismos], como o Alzheimer, a esclerose múltipla e a asma", disse à BBC.



Quanto mais diverso for o microbioma de um dador, melhores hipóteses de sucesso tem o transplante de fezes e o paciente que as recebe. Os resultados não dependem só das bactérias. "Alguns casos de infeção recorrente com diarreia foram curadas com transplantes de fezes filtradas, que não tinham as bactérias vivas mas que ainda continham ADN, vírus e outros detritos", garantiu O'sullivan.



A maioria das doações é usada para curar uma doença chamada clostridium difficile, que ocorre quando os antibióticos matam as bactérias boas do intestino. As pessoas mais frágeis podem ficar mesmo em risco de vida.

Um transplante de fezes humanas pode ajudar as pessoas a combaterem doenças de intestinos. Claudia Campanella, de 31 anos, é dadora de fezes no Reino Unido. "Eu recolho a minha amostra fresca em casa num contentor que o hospital dá. Depois deixo-a no hospital porque passo por lá a caminho do emprego. É só um pouco de esforço", relatou à BBC. "Alguns dos meus amigos pensam que é um bocado esquisito ou nojento, mas isso não me preocupa. É muito fácil doar e só quero ajudar a investigação médica. Fico contente por contribuir."Com o seu contributo, Claudia está a auxiliar pacientes que sofrem dos intestinos. Os microorganismos presentes nas suas fezes ajudam a curar doenças intestinais, e os resíduos são colocados dentro dos intestinos dos pacientes. Claudia leu que os vegans eram bons candidatos, mas os cientistas ainda estão a tentar perceber o que faz de uma pessoa um bom dador.