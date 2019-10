A primeira base de dados de cocó do mundo precisa de ajuda

A inteligência artificial em breve vai ser capaz de descodificar o cocó. Esse é o objetivo final de uma campanha para recolher 100 mil fotos de fezes humanas, para construir o primeiro banco de dados de imagens deste género do mundo. A campanha, lançada pela empresa de saúde microbiana Seed, desafia toda a gente a enviar fotos das suas fezes para que os cientistas possam usá-las para treinar uma plataforma de inteligência artificial.

Quem aceitar o desafio está a ajudar aproximadamente uma em cinco pessoas nos Estados Unidos que sofrem de doenças intestinais crónicas como a síndrome do intestino irritável, afirmam os investigadores que estão a criar o banco de dados, citados pelo site The Verge. A pesquisa espera dar aos médicos uma ferramenta de diagnóstico extra e permitir que os pacientes aprendam a gerir melhor a sua saúde.

Os participantes podem ir ao site seed.com/poop através do telemóvel e carregar no botão roxo "#GIVEaSHIT". Também é necessário explicar se tirou a fotografia de manhã, à tarde ou à noite. A doação permanece anónima e em conformidade com a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguro de Saúde.

Uma equipa de médicos especializados vai examinar todas as imagens recebidas. Cada fotografia pode indicar muito sobre a sua saúde intestinal: revela se a pessoa está obstipada, com falta de fibra ou outros problemas. Com as imagens, os médicos vão ajudar a treinar modelos de inteligência artificial. Os sistemas vão ser semelhantes aos que são usados para ensinar carros autodidatas a identificar uma árvore ou um gato na estrada, afirma David Hachuel, um co-fundador da startup Auggi, que está a construir a plataforma.

Como ainda não existe um banco de dados de cocó, a equipa de Hachuel começou a desenvolver o estudo com plasticina. "Passámos inúmeras horas a fazer diferentes modelos de plasticinas", explica à revista. "Na verdade, imprimimos uma sanita em 3D só para imitar como acontecia na vida real".

Hachuel afirma que o objetivo da campanha é eventualmente fazer do banco de dados uma ferramenta de código aberto para investigações académicas. Enquanto isso, a esperança é capacitar os pacientes a ter controlo sob a sua saúde intestinal. O fundador disse que estão a construir uma tecnologia que ajuda as pessoas com distúrbios intestinais crónicos a entender melhor a relação entre o seu estilo de vida e os seus sintomas. "Eles lutam todos os dias para tomar decisões sobre o que comer, quanto exercício fazer para manter os sintomas à distância", afirma. E acrescenta: "Portanto, é muito importante construir este banco de dados e desenvolver estas ferramentas simples de monitorizamento para permitir que esses pacientes façam isso essencialmente em casa".