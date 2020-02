Sabe o que é a asma grave?

Vamos a números: a nível mundial, a asma afeta cerca de 242 milhões de pessoas. A doença é responsável por 180 mil mortes por ano. Cerca de 700 mil portugueses (6,8% da população) sofre desta doença - sendo que, destes, 10% têm asma grave. Mas o que é a asma grave? "É um subtipo de asma mais difícil de tratar, em que os doentes habitualmente não respondem aos tratamentos convencionais", explica à SÁBADO a pneumologista Inês Belchior.Segundo a especialista, estes doentes estão mais sujeitos a faltar às aulas ou ao trabalho e têm mais episódios de internamentos ou de urgências. Estima-se que um a cada cinco doentes com asma grave percam, no mínimo, um dia de trabalho ou escola a cada 15 dias devido à doença e que quase um em 4 (23%) dos adolescentes e adultos com asma grave já tenham experienciado, pelo menos, uma situação de risco de morte. Tal como Filomena Coelho Como estes doentes não respondem à medicação convencional, existem medicamentos biológicos. "Só que há quatro ou cinco anos só existia um destes medicamentos disponível no mercado", diz Inês Belchior. Tratam-se de moléculas produzidas em laboratório que diminuem a inflamação dos brônquios, que dá os sintomas da asma. "Mas a medicação não resulta para todos. Isto porque a causa ou o mecanismo que leva à inflamação não é igual", explica a especialista do Hospital de Portimão.O perigo de morte existe em todos os tipos de asma, até nas formas mais ligeiras. Mas, os doentes com asma grave estão mais expostos a este perigo. As consequências mais frequentes da doença são a perda de qualidade de vida - estes doentes deixam de conseguir fazer atividades diárias simples como subir escadas ou calçar os sapatos sem se sentirem cansados e sem ar (Filomena Coelho precisava que o marido e a filha a calçassem, antes de saber o diagnóstico) -, e também os efeitos secundários da medicação."É uma doença cujo tratamento pode gerar outras doenças", diz a pneumologista. Doses elevadas de corticoides orais podem provocar diabetes, cataratas, osteoporose, hipertensão e depressão, entre outras.Há dois grandes problemas relativamente a esta doença, alerta a profissional. Um, é a falta de diagnóstico e, outro, a falta de controlo. "Há pessoas que não valorizam os sintomas porque sempre viveram com aquele défice e acham que é normal. Mas não é normal", diz. Um doente que não está medicado, ou está medicado de forma incorrecta, pode ficar descontrolado em poucas horas e levar à morte."O que acontece nesses casos é que se torna difícil reverter a situação. Podemos até dar oxigénio a tempo, mas se ele não chega aos brônquios, porque estão de tal forma apertados, o episódio pode ser fatal", chama a atenção.