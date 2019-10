Inaladores para asmáticos são tão maus para o ambiente como comer carne

Usar o tipo mais comum de inalador para asmáticos é tão mau para o ambiente como comer carne, sugere um novo estudo. Uma investigação realizada pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, concluiu que os inaladores, particularmente os que têm uma dose calibrada, correspondem a quase quatro por cento das emissões de gases do efeito de estufa anuais.

Os inaladores de dose calibrada contêm HFCs comprimidos liquefeitos, um gás com efeito de estufa significativo. A substituição de apenas dez por cento dos mesmos pelo inalador de pó seco – que tem uma pegada de carbono entre 10 e 37 vezes menor – poder poupar ao Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) 8.2 milhões de libras (9.5 milhões de euros) por ano e reduzir as emissões de dióxido de carbono em 58 mil toneladas por ano.

Os investigadores afirmam que, a nível individual, substituir cada inalador de dose calibrada por um equivalente em pó seco evita a emissão de entre 150 e 400 quilos de dióxido de carbono por ano. O médico James Smith, da Universidade de Cambridge, afirmou à BBC: "O nosso estudo mostra que mudar para inaladores que são melhores para o meio ambiente pode ajudar os indivíduos, e o NHS como um todo, a reduzir significativamente o seu impacto sobre o clima".

Alexander Wilkinson, consultor em medicina respiratória da East and North Hertfordshire NHS Trust, no Reino Unido, considerou importante que os pacientes não parassem de usar os seus tratamentos habituais sem consultar um médico, apenas para reduzir a pegada de carbono.

O conselho atual é que os pacientes revejam as condições e tratamentos pelo menos anualmente com profissionais de saúde. Isso proporciona uma oportunidade para discutir se os inaladores amigos do ambiente estão disponíveis e são apropriados para usarem, pede a equipa de Cambridge.

As pessoas também podem certificar-se que estão a usar os seus inaladores corretamente, a devolver os acabados às farmácias para descarte adequado e evitar deitar fora inaladores meio cheios para ajudar a reduzir a pegada de carbono dos medicamentos.