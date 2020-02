"Durante três anos os médicos disseram-me que eu tinha de abrandar, mas eu estiquei até ao limite e só parei naquele dia, 11 de março de 2016, em que fui internada e entrei em coma. Nesse dia saí para trabalhar mas não consegui. Caí à entrada do cabeleireiro, onde trabalho, a subir os dois degraus até à porta, porque me faltou o ar. Fiquei sem força e não me consegui levantar.



Tiveram de chamar uma ambulância para me levarem para o hospital. Internaram-me, mas eu achava que só lá ia passar aquela noite. A última coisa de que me lembro foi da visita da minha irmã às 19h, levou o meu filho e o meu sobrinho. Depois apaguei. Não me lembro de mais nada. Tinha entrado com o oxigénio muito baixo – o mínimo é 90, eu entrei com 45. Perdi quase totalmente a oxigenação do corpo. Foi isso que fez com que entrasse em coma."







ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de fevereiro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 19 de fevereiro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO