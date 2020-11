Rússia anuncia 95% de eficácia da sua vacina contra a covid-19

BREAKING: The cost of one dose of the #SputnikV vaccine will be less than $10 for international markets. RDIF continues expanding existing agreements with international manufacturing partners to produce the vaccine for more than 500 million people in 2021.https://t.co/wqzpIKXpKj — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 24, 2020

Os cientistas usam vetores para transportar material genético de um vírus diferente - aquele contra o qual está sendo vacinado - para uma célula humana."





A Rússia anunciou esta terça-feira que a sua vacina contra a covid-19 - a Sputnik V - tem 95% de eficácia. Num anúncio preliminar, o fundo para a saúde e o Centro Nacional de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya indicam que com base em 39 casos confirmados em 18.794 pacientes que receberam as duas doses da vacina ou um placebo, a eficácia é de 91,4% ao fim de 28 dias e de 95% ao fim de 42 dias, ao fim da toma da primeira dose.Os responsáveis pela vacina russa adiantaram ainda, segundo a Reuters, que Moscovo quer produzir mais de mil milhões de doses ao longo do próximo ano e que vai vender as doses a um preço mais acessível do que as vacinas concorrentes.De acordo com os responsáveis russos, cada dose vai custar menos de 10 dólares (cerca de 8,42 euros). O anúncio foi feito na página oficial do Twitter da vacina.A Rússia tem sido criticada por alguns cientistas ocidentais que receiam que estejam a ser saltados passos essenciais de segurança e eficácia da vacina para apressar uma versão final da mesma, ao mesmo tempo que concorrentes como a Pfizer ou a Moderna já anunciaram ter um produto final. A Rússa tem recusado todas estas críticas.À semelhança das vacinas já anunciadas, também os resultados preliminares da vacina russsa não foram ainda publicados e revistos por pares. Algo que as autoridades russas prometem para breve.A Sputnik V é feita com base num processo já reconhecido que usa vetores adenovirais, usados já no desenvolvimento de outras vacinas, sublinha a Rússia. "O ministro da saúde russo, Mikhail Murashko, reagiu aos resultados: "Os dados demonstram a eficácia da vacina Sputnik V o que nos dá esperança de que rapidamente obteremos a mais importante ferramenta para lutar contra a pandemia do novo coronavírus."Também o diretor do centro Gamaleya, Alexander Gintsburg, sublinha a importância dos primeiros resultados terem sido confirmados agora. "Sublinho que esta segunda análise aconteceu uma semana depois dos voluntários terem recebido a segunda dose, o que mostra que os seus corpos reagiram parcialmente às duas doses. Esperamos que os dados de eficácia sejam ainda maiores três semanas depois da segunda dose da vacina, quando o pico da resposta imunológica será atingido."No mesmo comunicado, as autoridades russas confirmam que mais de 50 países já mostraram interesse na vacina e que têm pedidos para mais de 1,2 mil milhões de doses.A Pfizer e a BioNTech anunciaram recentemente que a sua vacina é 95% eficaz na prevenção da covid-19, de acordo com os resultados do seu ensaio clínico.Na segunda-feira, o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford anunciaram que a sua vacina tem uma taxa média de eficácia de 70%.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.388.590 mortos resultantes de mais de 58,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.