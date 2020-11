Eficácia de 90% da vacina de Oxford foi descoberta por engano

Covid-19: Vacina da AstraZeneca tem 90% ou 70% de eficácia? É mais uma esperança para controlar a pandemia. Segundo os dados agora revelados, eficácia depende do regime de dosagem. Mas vacina tem vantagens que as concorrentes não têm. - Coronavírus , Sábado.

A Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca conseguiram 90% de eficácia na sua vacina contra o novo coronavírus graças a um erro, que levou alguns dos participantes a levarem apenas meia dose combinada com uma dose integral, em vez de duas doses da vacina.Os resultados anunciados na segunda-feira geraram alguma curiosidade, uma vez que a eficácia era mais elevada em quem tinha levado apenas uma dose e meia do que nos participantes que levaram as duas doses. Esta terça-feira soube-se que essa descoberta de um melhor resultado foi fruto de mero acidente."A razão pela qual administrámos meia dose foi mero acaso", admitiu Mene Pangalos, vice-presidente de investigação e desenvolvimento biofarmacêutico da AstraZeneca, ao The Guardian. Quando os investigadores estavam a distribuir a vacina, no final de abril, notaram que os efeitos secundários (dores de cabeça, fadiga ou braços doridos) eram menos intensos do que o esperado. "Então voltámos atrás e verificámos... e descobrimos que eles tinham levado apenas meia dose do que o previsto", conta agora Mene Pangalos.Cerca de 3.000 pessoas levaram a meia dose e depois uma dose completa, quatro semanas depois. Os dados mostraram que 90% ficaram protegidos.