Se ainda está à procura de reduzir o peso sem esforço aqui está uma boa dica: mastigar pastilha elástica enquanto se anda. É o resultado de um estudo japonês publicado este sábado no The Journal of Physical Therapy Science, que verificou que o ritmo cardíaco de 46 pessoas aumentava exponencialmente quando estas mastigavam pastilha enquanto andavam.

Na apresentação do seu trabalho no Congresso Europeu sobre a Obesidade, em Viena, os investigadores referiram que "combinar exercício físico com o mascar de pastilha pode ser uma maneira eficaz de perder peso", particularmente em países como o Japão, em que andar é "o meio de transporte mais utilizado".

Estudos anteriores já tinham descoberto que o mastigar de pastilhas aumentava o gasto de energia em pessoas em descanso, mas este estudo é o primeiro dedicado aos seus efeitos em pessoas enquanto andam.

Os resultados mostraram ainda que os efeitos eram mais visíveis em homens com mais de 40 anos, com maior número de passos dados e, por isso, mais energia gasta.

Embora não tenha sido estudado aprofundadamente a ligação entre mastigar pastilha e andar, a equipa japonesa especula que a razão por detrás destes resultados será a "sincronização cardio-locomotora", um fenómeno natural em que os batimentos cardíacos representam um ritmo correspondente a um movimento repetitivo, como é o mastigar da pastilha.

O mote do estudo foi encontrar uma solução para a obesidade, um problema mundial que aumenta o risco de doenças cardíacas, enfartes, diabetes e certos cancros. "Métodos preventivos e tratamentos eficazes para combater a obesidade são necessários", referiram os investigadores na conferência.