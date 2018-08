Uma investigação da Which?, empresa inglesa que analisa produtos de mercado, descobriu que um em cada cinco gelados de baunilha há venda no Reino Unido não tem nenhum dos ingredientes "clássicos" para serem considerados gelados de baunilha: baunilha, natas e leite fresco.

Das 24 marcas analisadas, 5 não tinha nenhum destes três ingredientes, e apenas metade tinha estes três elementos fundamentais. Tradicionalmente, este gelado é feito da junção de leite fresco, natas, gema de ovo, açúcar e baunilha, que depois é congelado.

A investigação da Which? provou que as natas e o leite são substituídos por leite desnatado seco, e, nalgumas marcas, por proteína de soro. A baunilha muitas vezes é substituída pelo aroma genérico desta especiaria. Outros produtos adicionais encontrados foram óleo de palma, leite de coco e água.

Em 2015, um produto para ser classificado como "gelado" no Reino Unido tinha de ter pelo menos 5% de gordura láctea e 2,5% de proteína de leite. Com a alteração destas regras do Regulamento de Informação Alimentar, permite-se que sejam usados ingredientes mais baratos para substituir os elementos tradicionais num gelado de baunilha.

Este ano, a baunilha tornou-se na segunda especiaria mais cara do mundo, a seguir ao açafrão. Este tempero é cultivado em regiões tropicais. Alguns fabricantes usam aromas de baunilha sintética, que são menos potentes, mas mais baratos.

"Para as pessoas que procuram um sabor de gelado mais autêntico ou que querem evitar certos ingredientes, como óleo de palma e leite de coco, aconselhamos que verifiquem a lista de ingredientes e que procurem estes três ingredientes fundamentais: baunilha natural, natas e leite fresco", explicou um porta-voz da Which? em declarações ao jornal The Guardian.