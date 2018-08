Autores de um estudo publicado na revista especializada de medicina Lancet garantem que até mesmo beber ocasionalmente álcool pode ser prejudicial para a saúde, não havendo um nível de consumo saudável. Este é o estudo mais extensivo de sempre e utilizou dados de consumo entre 1990 e 2016.

Os investigadores da Universidade de Washington, Estados Unidos, analisaram as causas mais frequentes de doença e de morte no mundo nas últimas décadas. O álcool foi responsável por 2,8 milhões de mortes até 2016 e 20% das mortes registadas deviam-se a esta substância. O álcool é também o principal factor que provoca mortes prematuras e doenças nas pessoas entre os 15% e 49%.

"O consumo de álcool contribui para a perda de saúde e está relacionado com várias doenças", lê-se no estudo, citado no The Guardian. Estudos anteriores defendiam que há benefícios para o coração em beber um ou dois copos de vinho por dia. "Os nossos resultados mostram que o mais seguro é não beber de todo".

Os cientistas analisaram registos de consumo de álcool e os seus efeitos em 195 países, a partir de 592 estudos. Os dados incluiram 28 milhões de pessoas.

Nos anos 50, o álcool era muitas vezes ligado a quem tinha cancro. Investigações anteriores afirmam que um em cada 13 cancros da mama no Reino Unido estava associado ao álcool. Este novo estudo defende que, a nível global, 27,1% das mulheres e 18,9% dos homens que morrem de cancro com mais de 50 anos é devido aos hábitos de consumo de bebidas alcoólicas. Nos mais jovens as causas de morte relacionadas com álcool são a tuberculose (1,4%) e acidentes de carro (1,2%).

A investigação diz que uma em três pessoas no mundo - ou seja, 2,4 milhares de milhões - bebe álcool. A Dinamarca é o país que tem mais pessoas que bebem álcool (95,3% das mulheres e 97,1% dos homens). Os homens na Roménia são os que bebem mais (8,2 bebidas por dia) e as mulheres na Ucrânia são as que mais consomem (4,2 bebidas diárias).

"O álcool apresenta vários problemas futuros para a saúde pública, devido à ausência de intervenção política. Os seus efeitos na saúde podem tornar-se um desafio mais difícil com o desenvolvimento dos países. Por isso, as políticas de controlo de consumo são vitais", disse a professora Emmanuela Gadikou, uma das autoras do estudo ao The Guardian. E acrescentou: "A nível global temos de tomar medidas para a abstenção de álcool. Isso incluí impostos sob o álcool, controlo das horas de venda e de publicidade a estes produtos".

A doutora Robyn Burton da King’s College em Londres, Inglaterra, comentou que as conclusões deste estudo são claras e inequívocas: "O álcool é um problema colossal para a saúde global. Temos de aumentar os preços, os impostos sob os produtos, ou estabelecer valores de venda conforme o nível de álcool das bebidas".

David Spiegelhalter, professor na Universidade de Cambridge, em Inglaterra, discorda, pois os dados desta investigação mostram que os malefícios são minoritários em quem bebe com moderação: "Os autores do estudo não podem dizer para as pessoas se absterem de beber, só porque não há um nível seguro de consumo. Também não há um nível seguro para estarmos vivos, e também ninguém nos recomenda abstermo-nos de viver".