Conseguem saber o motivo destes medicamentos vendidos sem apresentação de receita? Não podem facilitar, é uma questão de saúde pública", adverte o inspector Alexandre Pereira. A farmacêutica Ana Filipa Pereira, visivelmente atrapalhada, não consegue justificar. Precisamente nesta altura, um homem entra na farmácia a gritar: "Oh doutora, é para ligar para os bombeiros que está a haver um incêndio no prédio." Ressalva: cheirava mesmo a queimado mas o incêndio era na rua atrás. O inspector deixa-se rir.Na verdade, durante aqueles 93 (longos) minutos em que decorreu a inspecção, este seria o único momento em que a tensão se dissipou. Spoiler alert: os inspectores do Infarmed apareceram de surpresa e as coisas não correram muito bem para aquela farmácia situada em plena Baixa de Lisboa. Não foram apenas aquelas quatro situações encontradas em que medicamentos sujeitos a receita médica (entre os quais, um conhecido ansiolítico e um dos mais usados antibióticos) foram dispensados sem elas – o que pode levar a uma contra-ordenação, porque as vendas suspensas são ilegais –, mas uma extensa lista de outras pequenas irregularidades. Tais como a escova de cabelo que se encontrava em cima da bancada destinada ao laboratório (onde se preparam medicamentos); a água destilada, usada para preparar xaropes e antibióticos, que não tinha a data de abertura (nem os funcionários sabiam quando tinha sido aberta); ou os aparelhos de registo de temperatura e humidade que foram enviados para calibrar todos ao mesmo tempo, deixando os medicamentos da farmácia sem controlo.Houve ainda outros não tão pequenos lapsos como a embalagem de Anapen (caneta com adrenalina) com validade de Novembro de 2015 – em que o perigo seria justamente já não ter eficácia. A farmácia dá algumas vacinas e a adrenalina é usada em casos de reacção alérgica grave. Neste caso, podia ser fatal.O Infarmed aparece sempre de surpresa nas farmácias e estas inspecções de rotina podem demorar entre 30 minutos e três horas. Acontecem pelo menos uma vez de cinco em cinco anos. Na quinta-feira, 1 de Fevereiro, Alexandre Pereira e Cátia Gonçalves foram os dois inspectores destacados para aquela farmácia da Baixa. As equipas de inspecção nunca são individuais e são sempre mistas. Nada no seu aspecto indicava que estavam ali para esse efeito (ela estava de ténis; ele de gravata e sobretudo azul), os inspectores não têm equipamento e o único material que usam é uma pasta preta com uma checklist e uma caneta.A inspecção destina-se a verificar da conservação dos medicamentos à prestação de serviços, e é preciso também reparar noutros detalhes como perceber se há medicamentos na zona de atendimento ao público. "Mesmo os que não são sujeitos a receita não podem estar", explica àCátia Gonçalves.A acção termina às 18h04 e os dois inspectores sentam-se no gabinete de atendimento ao público da farmácia para fazer um auto de notícia por causa dos medicamentos vendidos sem receita. "A legislação diz o seguinte: não podem ser dispensados medicamentos sujeitos a receita médica sem a apresentação da respectiva receita a não ser que exista um caso devidamente justificado", explica Fernanda Ralha, directora da Direcção de Inspecção e Licenciamento. Apesar de a farmácia não ter apresentado um motivo de força maior, os inspectores não decidiram ainda se vão instaurar uma contra -ordenação. Em função das irregularidades, o Infarmed pode instaurar um processo, aplicar uma coima e até encerrar a própria unidade. Já aconteceu: "Há uns anos visitámos uma farmácia de Lisboa que não tinha condições de higiene. Até havia gatos lá dentro. Ficou sem alvará", conta Luís Sande e Silva, director da Unidade de Inspecção.Todos os dias há inspecções do Infarmed, seja na rua (em farmácias, parafarmácias ou até sexshops) ou em fabricantes e distribuidores. O organismo também fiscaliza os serviços farmacêuticos de hospitais públicos e privados, dispositivos médicos e produtos cosméticos.Na quinta-feira, 1 de Fevereiro, o dia em que aacompanhou o Infarmed em duas destas acções, a manhã começou numa indústria farmacêutica no Cacém, a Sofarimex – uma empresa que produz 280 fórmulas de medicamentos e exporta para 90 países. Ali, a inspecção estava a decorrer desde segunda-feira, 29 de Janeiro, e duraria até sexta. Destinava-se a emitir o certificado de boas práticas de fabrico, que obedece às regras comunitárias e sem o qual a fábrica não pode operar.Uma equipa de quatro pessoas, três mulheres e um homem, todos farmacêuticos (os inspectores do Infarmed só podem ser farmacêuticos ou juristas) passa a pente fino os 20 mil m2 da fábrica. Verificam-se os procedimentos, os equipamentos e os registos e, além disso, tem-se em atenção detalhes como o fardamento dos operadores (por exemplo, se aqueles que têm bigode ou barba usam máscara) ou como a fábrica impede que o pó saia das salas de transformação do pó em comprimidos. "É o Big Brother, não podemos esconder nada", brinca Manuel João Oliveira, vice-presidente daquela que é das maiores fábricas de medicamentos em Portugal.Ao contrário das inspecções em farmácias, este tipo de fiscalização é agendada com a empresa. Talvez por isso pudesse ler-se num ecrã de televisão logo à entrada da fábrica a frase: "Bem-vindo Infarmed." Apesar de anão ter sabido o desfecho da acção, a inspectora Ana Rita Martins assegura que "é impossível não encontrar nada". Mas não será nada de crítico. Razão: "O sector é muito regulado e supervisionado. Na área do fabrico não há registo nos últimos anos de um processo de contra-ordenação", explica.