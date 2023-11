Projeto Q: Descoberta que coloca Humanidade em risco terá levado à demissão do CEO da OpenAI

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Quatro dias antes do CEO da OpenAI ter sido demitido, vários investigadores da empresa escreveram uma carta, endereçada ao conselho de administração da empresa, a alertar sobre como a descoberta de um novo projeto de inteligência artificial poderia ameaçar a Humanidade. A informação foi avançada esta quinta-feira, 23, pela agência de notícias Reuters, que cita duas fontes familiarizadas com o assunto.







REUTERS/Craig Hudson

A carta e o novo projeto da OpenAI chamado Q (pronuncia-se Q-Star), terão sido apenas alguns dos fatores que levaram ao despedimento de Sam Altman. Da longa lista de queixas apresentadas, estiveram assim presentes algumas preocupações ligadas à comercialização deste novo avanço tecnológico, cujas consequências não haviam sido ainda cientificamente compreendidas.Capaz de resolver problemas matemáticos a nível do ensino primário, este modelo abre agora portas à possibilidade da substituição do ser humano naquelas que são consideradas as tarefas economicamente mais importantes, avança fonte da Reuters.A Inteligência Artificial distingue-se atualmente pela sua capacidade de escrita e de tradução de textos, em diversos idiomas. Ao contrário de uma calculadora, que é capaz de resolver um número limitado de operações, a Inteligência Artificial Geral pode "generalizar, aprender e compreender" um número infinito de raciocínios matemáticos.Na semana passada, Sam Altman disse que para um futuro próximo estava previsto o surgimento de grandes avanços ligados à Inteligência Artificial, no entanto, o mesmo acabou por ser demitido na sexta-feira, 18 de novembro.Na altura a Microsoft não perdeu tempo em contratar o antigo executivo da OpenaAI, mas passados três dias Sam Altman voltou a ser readmitido na empresa de Inteligência Artificial. O seu regresso é agora justificado pelas ameaças de mais de 700 funcionários da OpenAI que garantiram que caso o empreendedor não fosse readmitido iriam pedir a demissão e juntar-se à Microsoft.