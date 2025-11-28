Sábado – Pense por si

Projeto de vigilância da gravidez prevê um enfermeiro para 75 grávidas

A partir do próximo ano, os cuidados de saúde primários da Península de Setúbal, e da área Amadora-Sintra vão receber um projeto-piloto.

A Ordem dos Enfermeiros (OE) anunciou esta sexta-feira que o projeto de vigilância de gravidezes de baixo risco, destinado a grávidas sem médico de família, prevê um enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica por cada 75 mulheres.

Grávida
Grávida DR

A partir do primeiro trimestre do próximo ano, os cuidados de saúde primários da Península de Setúbal, e da área Amadora-Sintra vão receber um projeto-piloto que pretende assegurar o acompanhamento clínico às mulheres grávidas sem médico de família.

A medida, iniciativa da OE aprovada pelo Ministério da Saúde, surge como resposta à elevada pressão demográfica e ao aumento de partos fora do meio hospitalar registados naquelas zonas.

Segundo a OE, está previsto um rácio de um enfermeiro especialista por cada 75 mulheres, num modelo de trabalho colaborativo com os médicos e alinhado com todas as recomendações clínicas e internacionais.

"A proposta da OE não substitui nem pretende substituir o papel dos médicos, prevendo antes uma articulação permanente entre o enfermeiro especialista e o médico de família, garantindo qualidade, segurança e continuidade dos cuidados", refere o bastonário da OE, Luís Filipe Barreira, citado em comunicado.

O modelo prevê dez consultas ao longo da gravidez, com a primeira entre as seis e as nove semanas, e referenciação imediata em caso de complicações.

Para o bastonário da OE, este modelo permite reforçar a resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de forma segura, eficaz e centrada nas necessidades das mulheres.

O projeto assenta numa diretiva europeia de 2005, parcialmente transposta para Portugal em 2009, e procura agora regulamentar plenamente as competências clínicas dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica.

Entre essas competências está a prescrição de exames complementares, como análises laboratoriais e ecografias, durante a gravidez.

Luís Filipe Barreira sublinha que "o acompanhamento das grávidas por enfermeiros especialistas é uma prática internacional consolidada e já implementada em várias instituições de saúde em Portugal, com excelentes resultados".

O bastonário da OE esteve reunido na quinta-feira no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e com "mais de meia centena de enfermeiros" para analisar o projeto de vigilância de grávidas de baixo risco nos cuidados primários.

No final do encontro, Ana Paula Martins disse a jornalistas que "há muitas senhoras que precisam de vigilância que hoje não a têm" e que é isso que o Governo quer evitar.

A parte legislativa deste projeto, explicou, estará pronta até ao final do ano, e estará no terreno no primeiro trimestre de 2026, podendo servir de base para uma futura expansão nacional.

Tópicos Profissionais de saúde Saúde Ana Paula Martins Luís Filipe Serviço Nacional de Saúde Portugal Hospital Garcia de Orta Ministério da Saúde Almada Sintra Península de Setúbal
Investigação
