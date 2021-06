Primeiro caso de covid-19 poderá ter surgido em outubro de 2019

O primeiro caso de infeção pelo SARS-CoV-2 foi identificado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. No entanto, um estudo da Universidade de Kent propõe a teoria de que o coronavírus responsável pela covid-19 se pode ter começado a espalhar no país até dois meses antes, já em outubro desse ano. No entanto, avançam que a data mais provável do primeiro caso de infeção pelo SARS-CoV-2 seja mesmo 17 de novembro de 2019.



O artigo foi publicado no jornal científico PLOS Pathogens e admite que a SARS-CoV-2 se tenha começado a disseminar entre outubro e novembro. O estudo aponta que a data mais provável para o surgimento do vírus foi 17 de novembro de 2019, e provavelmente este já se tinha espalhado globalmente em janeiro de 2020, apesar da maioria dos países só tenha detetado os primeiros casos depois de fevereiro.



A hipótese de infeções esporádicas em humanos antes do surto de Wuhan ter sido detetado (em dezembro) tinha já sido reconhecida por um estudo publicado pela China e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no final de março. O primeiro caso oficial de Covid-19 da China foi em dezembro de 2019 e estava ligado a um mercado de animais vivos, em Wuhan.