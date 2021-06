O consumo de tabaco baixou 3% em Portugal nos últimos cinco anos, tendo sido atingido um dos principais objetivos do Programa Nacional para a Prevenção do Controlo do Tabagismo (PNPCT). De acordo com o último Inquérito Nacional de Saúde, em 2019, 17,0% da população residente em Portugal, com 15 ou mais anos, era fumadora, seja de forma diária ou ocasional. A mesma percentagem era de 20% em 2014.

Segundo o relatório da Direção-Geral da Saúde, até 2019, 1,3 milhões de pessoas (14,2%) fumavam diariamente e 248 mil (2,8%) faziam-no ocasionalmente. Outra das metas que a DGS saúda é a redução da tendência crescente do consumo de tabaco em mulheres, que se mantinha desde 1987. Entre 2014 e 2019 foi registada uma redução da prevalência do consumo, que passou de 13,2% para 10,9%.

Esta prevalência de fumadores é menor em Portugal continental que em território nacional (16,8%) , mas a tendência de redução mantêm-se - menos 3,1 pontos percentuais em relação a 2014.