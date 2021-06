Cientista descobre dados sobre a origem da covid-19 que tinham sido apagados

Os dados tinham sido apagados das bases de dados americanas a pedido do investigador original, para que as pudesse "actualizar". Mas as mesmas não voltaram a ser disponibilizadas.

O bioquímico Jesse Bloom, do Centro de Investigação Fred Hutchinson, em Seattle, nos Estados Unidos da América, denunciou que algumas sequências do genoma dos primeiros casos de covid-19 na cidade chinesa de Wuhan haviam desaparecido de uma base de dados internacional. No entanto, o investigador conseguiu recuperar essas sequências e publicou as suas investigações no site bioRxiv.

Na conclusão do seu relatório, Bloom escreve que "parece que as sequências foram eliminadas para ocultar a sua existência". Bloom afirma que as 13 sequências parciais que conseguiu reconstruir apresentam mutações que sugerem que o vírus já circulava em Wuhan antes do surto de dezembro de 2019 no mercado de Hunan, uma teoria confirmada por um outro estudo publicado esta semana.

Bloom recuperou as sequências porque as mesmas estavam guardadas na Google Cloud, um sistema de armazenamento digital. O virologista Robert F. Garry, da Universidade de Tulane, desvaloriza a "descoberta" de Bloom, dizendo que nada do que este afirma é novidade.