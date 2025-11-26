Primeiro beijo pode ter sido dado há mais de 400 milhões de anos, dizem cientistas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Um grupo de cientistas conseguiu reconstruir as origens do beijo, que é observado em todo o reino animal, e descobriu que o beijo na boca poderá ter surgido durante a época dos neandertais, que existiram há mais de 400 mil anos. Além disso, um estudo, agora publicado na revista Evolution and Human Behavior, revelou que o beijo evoluiu la primeira vez há 21 milhões de anos.



Cientistas revelam: beijo surgiu há milhões de anos no reino animal AP Photo/WCS, Julie Larsen Maher

"Descobrimos que o beijo ocorre na maioria dos grandes símios [primatas] existentes e provavelmente também ocorreu nos neandertais, evoluindo pela primeira vez no ancestral desse grupo há cerca de 21,5 a 16,9 milhões de anos", diz o artigo científico.

Ao encontrarem evidências de outros animais a beijarem-se, como lobos, ursos polares e até albatrozes, os cientistas decidiram construir uma "árvore genealógica evolutiva", para determinar quando é que esse comportamento surgiu. No entanto, para garantir que estavam a comparar exatamente o mesmo comportamento em diferentes espécies, os investigadores tiveram de definir o conceito da palavra "beijo". No estudo, os cientistas definiram "beijo" como um "contacto oral-oral" não agressivo e "direcionado", "com algum movimento dos lábios ou partes da boca e sem transferência de alimentos".

Para chegarem a esta conclusão os investigadores recorreram a um estudo antigo, onde foi analisado o ADN neandertal. Com base nessa investigação, perceberam que os neandertais partilhavam um micróbio oral - um tipo de bactéria encontrada na saliva. "Isso significa que eles devem ter trocado saliva por centenas de milhares de anos após a separação das duas espécies", explicou Matilda Birdle, a principal autora deste estudo e bióloga na Universidade de Oxford, citada pela BBC.

Embora o estudo tenha conseguido identificar a evolução do beijo, os cientistas não conseguiram responder à questão do "porquê". Teorias apontam, contudo, que este comportamento poderá ter surgido como uma forma de higiene ou para avaliar a saúde oral do companheiro.

"Deveríamos estudar esse comportamento, e não simplesmente descartá-lo por ter conotações românticas em humanos", considerou Brindle.