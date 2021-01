Vacina da Moderna começa hoje a ser distribuída na UE

A vacina da Moderna começa a ser enviada aos estados-membros da União Europeia esta segunda-feira, 11 de janeiro, revela a empresa em comunicado. Esta será a vacina que irá ser usada para começar a vacinar os médicos dos hospitais privados que têm contacto direto com pacientes covid-19, anunciou a ministra Marta Temido.Dan Staner, Vice-Presidente da Moderna afirmou, no comunicado citado: "Este é um marco realmente emocionante e estamos orgulhosos do papel que a vacina da Moderna irá desempenhar no combate a esta pandemia na Europa. A distribuição em toda a União Europeia é um dos maiores empreendimentos logísticos que a Moderna enfrentou desde o seu início há dez anos. Estou admirado com a dedicação da equipa que nos permitiu chegar aqui e estou grato a todos os parceiros, fornecedores e à Comissão Europeia pela sua ajuda e apoio ao longo do caminho"."Prevê-se que a companhia Moderna faça uma entrega de 8.400 doses esta semana, ainda em data a confirmar", disse esta segunda-feira a ministra Marta Temido, após uma reunião com a taskforce responsável pela coordenação do processo de vacinação, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, acrescentando: "Iremos afetá-las a profissionais de saúde prioritários de hospitais privados que têm colaboração com o SNS no tratamento e nas respostas a doentes covid".Questionada sobre as diferenças entre as duas vacinas disponíveis nesta primeira fase de administração na população, a ministra da Saúde esclareceu apenas que a vacina da Pfizer pode ser administrada a pessoas a partir dos 16 anos e que a da Moderna ocorre em pessoas com mais de 18 anos, sendo seguida a recomendação de não haver alteração de marcas entre primeira e segunda doses.Marta Temido fez ainda um balanço do processo de vacinação, no qual revelou que até ao final do dia de sexta-feira tinham sido "vacinadas 74.099 pessoas, entre profissionais do Serviço Nacional de Saúde, profissionais do hospital das forças armadas, profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica e profissionais e residentes em estruturas residenciais para idosos e unidades de cuidados continuados".Segundo a ministra, o país recebeu "159.900 vacinas Pfizer entre os dias 26 de dezembro e 4 de janeiro", das quais cerca de 140.400 ficaram no continente – sendo que 67.160 foram distribuídas e 73.240 foram reservadas - e 19.500 seguiram para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.Entretanto, chegaram já esta segunda-feira mais 79.950 vacinas da Pfizer, elevando assim o total de vacinas recebidas em Portugal para 239.850.