Na nossa galáxia, podem existir 36 civilizações inteligentes e capazes de comunicar com outras. Este valor surgiu de novos cálculos realizados por cientistas a partir de uma teoria hipotética que estabelece vários valores para o número de civilizações existentes no universo.Em 1961, o astrónomo Frank Drake propôs a chamada equação de Drake, que estabelece sete fatores que precisariam de ser conhecidos para se chegar a uma estimativa relativa ao número de civilizações existentes no Universo. Entre esses fatores, encontram-se o número médio de estrelas que se formam a cada ano na galáxia no período de tempo que uma civilização precisaria de enviar um sinal detetável por outras. Contudo, poucos desses fatores são mensuráveis.O que Christopher Conselice, professor de astrofísica na Universidade de Nottingham e co-autor do estudo, e outros colegas fizeram foi atualizar essa equação com novos dados e hipóteses para chegar a novas estimativas.Segundo o estudo publicado no Astrophysical Journal , existem entre quatro e 211 civiizações na Via Láctea capazes de comunicar com outras, sendo 36 o número mais provável."As estimativas da equação de Drake foram de zero a poucos biliões – é mais uma ferramenta para pensar sobre as questões do que algo que foi realmente resolvido", avisa Conselice, recordando que a teoria dá hipóteses. "Basicamente, fizemos a premissa de que a vida inteligente se formaria em outros planetas [semelhantes à Terra] como se gerou na Terra, por isso dentro de alguns biliões de anos a vida formar-se-ia automaticamente como uma parte natural da evolução."Esta premissa é conhecida como o Princípio Astrobiológico de Copérnico e resulta desde que tudo, de reações químicas a formação de estrelas, possa ocorrer se as condições forem as corretas. O princípio considera o historial de formação de estrelas; o quão comuns são as estrelas ricas em metal (como o Sol); e a probabilidade de as estrelas permitirem a existência de planetas como a Terra nas zonas habitáveis. "[Se a vida inteligente se forma] De uma maneira científica, não apenas de forma aleatória ou apenas de maneira muito única, então esperaríamos pelo menos tantas civilizações destas dentro da nossa galáxia", clarifica Conselice.Apesar de ser uma teoria especulativa, a vida alienígena teria semelhanças com a vida na Terra. "Não ficaríamos muito chocados por ver" os alienígenas, afirma o professor.Na Terra, a vida formou-se entre 4.5 biliões e 5.5 biliões de anos depois da formação da nossa estrela, o Sol. No estudo, os cientistas consideram ainda que a nossa civilização precisa de sobreviver pelo menos mais 6.120 anos para conseguir a comunicação bidirecional. A distância provável mais próxima que nos separa de uma civilização inteligente é de 17 mil anos-luz.