Um meteoro surpreendeu os australianos no dia 15 de junho à noite, com um brilho verde que atravessou o céu. A luz foi avistada a partir da Austrália Ocidental e o vídeo foi filmado em Port Hedland na região de Pilbara. Porém, o meteoro foi ainda visto em zonas do estado de Victoria e no sul da Austrália.





Renee Sayers, que gere o grupo de estudo de meteoros Desert Fireball Network, acreditava que se tratava de um pequeno asteroide, pelo que disse ao site do canal 9News. "Foi uma bela bola de fogo e provavelmente deveria ter o tamanho de uma máquina de lavar ou de uma cadeira na parte alta da atmosfera", afirmou, acrescentando ainda que apesar de o grupo ver meteoros todas as noites, os maiores só se vêem duas vezes por ano.Contudo, outros astrónomos indicaram que o brilho verde pertencia ao asteroide 2002 NN4, cuja passagem estava prevista para cerca das 23h20 locais. Ao contrário do que diz o grupo, os especialistas adiantam que o asteroide tem o tamanho de seis campos de futebol e um diâmetro de 570 metros. Passou a cerca de 5.2 milhões de quilómetros da Terra, 13 vezes mais longe que a Lua.Em junho de 2029, o NN4 deverá voltar a passar pela Terra.