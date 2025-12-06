Pinguins-africanos foram vítimas de fome em massa na África do Sul

Espécie está na Lista Vermelha de Espécies Criticamente Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza desde 2024.

Os pinguins-africanos que viviam na costa da África do Sul foram dizimados em menos de 10 anos por fome em massa, de acordo com um novo estudo sobre esta espécie, agora classificada como criticamente em perigo de extinção.



Restam menos de 10 mil casais reprodutores do pequeno pinguim-africano AP

Restam menos de 10 mil casais reprodutores do pequeno pinguim-africano, de plumagem preta e branca, no mundo, e a espécie está na Lista Vermelha de Espécies Criticamente Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) desde 2024.

Duas das maiores colónias reprodutoras perto da Cidade do Cabo (sul da África do Sul) entraram em colapso entre 2004 e 2011, resultando na morte de aproximadamente 62.000 aves, segundo um estudo conduzido pela Universidade de Exeter (Reino Unido) e pelo Departamento de Florestas, Pescas e Ambiente da África do Sul, noticiou na sexta-feira a agência France-Presse (AFP).

Nos últimos oito anos, as populações de sardinha nas águas sul-africanas --- uma fonte crucial de alimento para os pinguins --- têm-se mantido consistentemente abaixo dos 25% da sua abundância máxima, explicou Richard Sherley, biólogo e coautor do estudo.

Acredita-se que este declínio nos 'stocks' de sardinha se deve ao efeito combinado de certas práticas de pesca e de fatores ambientais, como as alterações na temperatura e salinidade da água.

Isto "parece ter causado uma grave escassez de alimento para os pinguins-africanos, resultando numa perda estimada de cerca de 62.000 indivíduos reprodutores", frisou o biólogo.

A população total da espécie diminuiu quase 80% nos últimos 30 anos, segundo os cientistas. Ao ritmo atual de declínio populacional, a ave poderá extinguir-se na natureza até 2035.

As autoridades impuseram uma proibição de 10 anos à pesca comercial em torno de seis colónias de pinguins, incluindo as da Ilha Robben (onde o ex-Presidente sul-africano Nelson Mandela passou quase 17 anos detido sob o regime do apartheid) e da Ilha Dassen, dois locais observados no estudo.

Outras iniciativas em curso incluem a instalação de ninhos artificiais e o estabelecimento de novas colónias.

Os pinguins-africanos são uma atração turística popular, e milhares de pessoas visitam as colónias todos os anos. No entanto, a pressão do turismo também tem impactos negativos, perturbando as aves e provocando um aumento do stress.