Pessoas que já tiveram covid-19 podem só precisar de uma dose da vacina

Já esteve infetado com covid-19? Então é provável que não precise de levar as duas doses da vacina, quando chegar a sua vez. Novos estudos revelam que apenas uma dose da vacina é eficaz o suficiente em pessoas que já contraíram o vírus.

Têm sido registados vários casos em pessoas que já tinham estado infetadas com o SARS-CoV-2 e que depois de receberem a vacina sentiram alguns sintomas semelhantes aos que registaram enquanto convalesciam da doença.

Um novo estudo analisa estes sintomas sentidos por pessoas vacinadas depois de terem contraído o vírus. No mesmo, que foi publicado online esta segunda-feira, os cientistas referem que as pessoas anteriormente infetadas com este coronavírus tinham registado sintomas como fadiga, dores de cabeça, arrepios, febre e dores musculares depois da primeira vacina de uma forma mais regular do que quem nunca tinha sido infetado.