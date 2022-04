Vacinação confere maior proteção mesmo a quem já tenha tido Covid-19

Dois novos estudos publicados pela revista Lancet vieram confirmar que as vacinas desenvolvidas contra a Covid-19 conferem maior proteção a quem tenha sido anteriormente infetado, segundo um artigo publicado esta sexta-feira, no jornal The Guardian. As vacinas provaram ser altamente eficazes na proteção daqueles que nunca tiveram Covid, mas a efetividade da prevenção de sintomas e de casos graves em pessoas que foram infetadas previamente era, até agora, menos clara.